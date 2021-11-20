Радев зазначив, що у його заяві про півострів "драми немає".

Чинний глава Болгарії Румен Радев пояснив свої слова про "російський" Крим.

Про це повідомляє bTV.

Радев зазначив, що у його заяві про півострів "драми немає".

"Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму – це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії", – відповів він.

Читайте такожСаакашвілі перевели у військовий госпіталь (відео)Своєю чергою, кандидатка у президенти Іліана Йотова зауважила, що це питання має вирішуватися на міжнародному дипломатичному рівні з Росією.

Болгарія, наголошує вона, була серед країн, які закликали винести це на переговори ЄС-Росія.

Що передувало

На передвиборчих дебатів Румен Радев, який удруге балотується у президенти країни, назвав окупований Росією Крим "російським". Також він заявив про нібито неефективність запроваджених проти Росії санкцій за агресію щодо України.

МЗС України у відповідь запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.

У повідомленні міністерства йшлося, що посол запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

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Автор: Віолетта Орлова