Чинний глава Болгарії Румен Радев пояснив свої слова про "російський" Крим.
Про це повідомляє bTV.
Радев зазначив, що у його заяві про півострів "драми немає".
"Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму – це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії", – відповів він.
Читайте такожСаакашвілі перевели у військовий госпіталь (відео)Своєю чергою, кандидатка у президенти Іліана Йотова зауважила, що це питання має вирішуватися на міжнародному дипломатичному рівні з Росією.
Болгарія, наголошує вона, була серед країн, які закликали винести це на переговори ЄС-Росія.
Що передувало
На передвиборчих дебатів Румен Радев, який удруге балотується у президенти країни, назвав окупований Росією Крим "російським". Також він заявив про нібито неефективність запроваджених проти Росії санкцій за агресію щодо України.
МЗС України у відповідь запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева.
У повідомленні міністерства йшлося, що посол запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід’ємної частини території нашої держави, та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.
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