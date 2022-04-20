Він зазначив, що історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні, і що не може бути миру без справедливості.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, перебуваючи з візитом в Україні, відвідав Бородянку на Київщині, яка була звільнена від російських окупантів.

Про свою поїздку в Київську область він написав у Twitter.

"У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості", - зазначив у своєму коментарі Мішель.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні зранку повідомив, що приїхав до Києва.

За словами радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенко, у Бородянці окупанти розстрілювали багатоповерхові будинки з танків, тому багато мирних людей померли від переохолодження під завалами.

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