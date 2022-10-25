По Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів, зазначив Подоляк.

Підозрюваного у держзраді АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових.

Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

Він зазначив, що по Богуслаєву зібрали досить великий обсяг конкретних доказів. Наприклад, у збитих російських вертольотах були знайдені деталі, що вказують на їхнє виробництво на "Мотор Січ".

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На питання ведучого, чи розглядає Офіс президента включення Богуслаєва в список на обмін з РФ, оскільки підозрюваний - громадянин Росії, Подоляк відповів: "Точно так само, як по Медведчуку".

"По Медведчуку - використали суб'єкта (отримали всі дані), а далі - займайтеся своїм Медведчуком, ми забрали своїх хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей (особливо громадян Росії), щоб забрати своїх пацанів", - сказав Подоляк.

На уточнююче запитання, чи не виключає Подоляк обмін Богуслаєва, той додав: "Ні, виключати не будемо. Якщо треба буде забрати реальних громадян України, будемо робити все що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити в обмінний список".

Арешт Богуслаєва-що відомо про справу президента "Мотор Січі"

В'ячеслава Богуслаєва, керівника АТ "Мотор Січ", затримали за підозрою в держзраді в середині жовтня.

Як встановило слідство, запорізька компанія продовжувала поставляти запчастини Росії навіть після вторгнення 24 лютого. Відомо про постачання деталей до бойових вертольотів РФ, які брали участь в обстрілі України.

В оприлюднених СБУ телефонних розмовах з представниками "Ростеха" Богуслаєв говорив, що сподівається на агресію Путіна, інакше його розтерзають українські "нацисти".

Разом з Богуслаєвим був затриманий начальник департаменту зовнішньо-економічної діяльності заводу.

24 лютого Богуслаєва заарештували на два місяці.

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