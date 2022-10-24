У Стамбулі російські інспектори суттєво затримують перевірку суден, зазначили у МЗС України.

У турецькому Стамбулі російські інспектори Спільного координаційного центру серйозно гальмують роботу чорноморського зернового коридору.

Через російських інспекторів у черзі біля протоки Босфор застрягли понад 165 суден, і їхня кількість кожного дня зростає, йдеться у дописі Міністерства закордонних справ України у Facebook.

"…Починаючи з 14 жовтня 2022 року, російські інспектори Спільного координаційного центру в м. Стамбул суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже є завантаженими та прямують до кінцевого пункту призначення", - зазначили у міністерстві.

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У МЗС підкреслили, що дії РФ підривають глобальну продовольчу безпеку. У міністерстві додали, що через затримки, пов’язані з перевірками суден, українська держава не змогла експортувати додатково ще 3 мільйони тонн зерна.

"…10 мільйонів людей в світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії", - підкреслили у МЗС.

Зерновий коридор - найважливіши новини

У Стамбулі 22 липня підписано угоди про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний", для експорту зерна та іншої агропродукції. Очільник Міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков і голова Міноборони РФ Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з Туреччиною та ООН. Термін зернової угоди закінчується в середині листопада.

З Одеси 1 серпня вийшло перше з початку повномасштабної агресії РФ проти України судно з українською агропродукцією. Через кілька днів судна також вирушили з портів "Південний" та "Чорноморськ". З українських портів судна попрямували до країн Африки, Азії та Європи.

У Мінінфраструктури 20 вересня повідомили, що зерновим коридором експортували 4,1 млн тонн агропродукції.

28 вересня президент Володимир Зеленський попередив, що російська сторона готує ґрунт для спроби зриву роботи зернового коридору.

14 жовтня РФ погрожувала закрити зерновий коридор, якщо ООН не втілить у життя її вимоги.

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