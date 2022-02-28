Вони заявили про повну солідарність з Україною та її народом.

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії підписали відкритий лист на підтримку швидкого вступу України до Європейського Союзу.

Лист опубліковано на сайті президента Латвії.

"Ми, президенти держав-членів ЄС, твердо переконані, що Україна заслуговує перспективи негайного вступу до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Вони закликали держави-члени ЄС консолідувати політичну підтримку України на найвищому рівні, а також дати можливість інститутам ЄС зробити кроки для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС і відкриття процесу переговорів.

"У цей критичний момент ми знову заявляємо про нашу повну солідарність з Україною та її народом", - зазначили підписанти.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейський союз.

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