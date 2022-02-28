Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії підписали відкритий лист на підтримку швидкого вступу України до Європейського Союзу.
Лист опубліковано на сайті президента Латвії.
"Ми, президенти держав-членів ЄС, твердо переконані, що Україна заслуговує перспективи негайного вступу до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.
Вони закликали держави-члени ЄС консолідувати політичну підтримку України на найвищому рівні, а також дати можливість інститутам ЄС зробити кроки для негайного надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС і відкриття процесу переговорів.
"У цей критичний момент ми знову заявляємо про нашу повну солідарність з Україною та її народом", - зазначили підписанти.
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейський союз.