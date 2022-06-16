Лідери країн повинні використовувати контакти, щоб Зеленський "реально подивився на стан справ", стверджує Пєсков.

Російські чиновники відреагували на приїзд в Україну лідерів Німеччини, Франції, Італії та Румунії.

Візит Києва главами чотирьох держав прокоментував у бесіді з пропагандистами прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков. Окремо в Twitter висловився найближчий союзник Путіна Дмитро Медведєв.

За словами Пєскова, Драгі, Шольц і Макрон повинні використовувати контакти, щоб Зеленський "реально подивився на стан справ".

"Це марно і продовжить страждання людей. Сподіваємося, що вони використовують контакти, щоб спонукати президента Зеленського до того, щоб він реально подивився на стан справ", - цитує слова Пєскова пропагандистський ресурс РБК.

Своєю чергою, Медведєв перейшов на образи.

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу і макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, грюкнули горілки і потягом, як сто років тому, - додому. І все добре. Тільки от до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає", - написав він у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь.

Вони оглянули зруйноване місто й ознайомилися з планами його відбудови.

Представники України розповіли главам держав про злочини російської армії, зокрема про розстріли людей, коли вони намагалися на авто виїхати з міста.

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