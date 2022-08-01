Наразі відомо про близько 80 громадян Росії, які подали інформацію для отримання візи.

З початку впровадження в Україні візового режиму з РФ, жоден росіянин із близько 80 громадян, які подалися на отримання візи, ще не отримали її.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"За наявною у мене інформацією, близько 80 громадян Російської Федерації подали дані для отримання візи. Однак жоден із них ще її не отримав. Відповідно перетнути кордон за наявності візи ніхто з них не міг", - сказав Демченко.

Він зазначив, що наразі детальна перевірка даних тих, хто подається на візу, проводиться заздалегідь. Раніше її проводили в пунктах пропуску, коли громадяни РФ планували заїхати в Україну.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян.

Відтепер росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду потрібні закордонний паспорт та паспортні дані сторони, що приймає, з собою вони повинні мати не менше 52 тис. грн.

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