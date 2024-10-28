Не усе залежить від виборів в Сполучених Штатах, переконаний глава держави.

Президент України Володимир Зеленський висловився, чи можливе припинення вогню після виборів президента США, які відбудуться 55 листопада. Про це глава держави сказав під час інтерв'ю для The Times of India.

Зокрема, у президента запитали, чи можливо, що після виборів президента в США у листопаді може бути запроваджено режим припинення вогню.

"Багато речей залежить від політики Сполучених Штатів Америки. Мені здається, що це не дуже глибокий аналіз, коли ми говоримо, що все залежить від виборів в Сполучених Штатах. Багато чого, але не все", - сказав Зеленський.

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Президент відзначив, що на початку війни українська нація вистояла за умов, коли не мала підтримки союзників, включаючи США.

Він сказав, що на початку єдність і міцність українського суспільства відбила атаку росіян.

"Так, зупинило їх. А деокупувати тільки своїми силами і своєю зброєю у нас би не вийшло. Принаймні, нам би це дуже це дорого з точки зору людських втрат. І тому, ми вдячні усім союзникам за допомогу. Але не все залежить від виборів в США", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що політику змінюють не тільки лідери:

"Ми не знаємо, хто буде президентом. Але, безумовно, все-одно, двопартійна підтримка України залишиться, і у будь-якому випадку, Конгрес Сполучених Штатів, з яким ми працюємо і напрацювали міцні стосунки, буде мати свій особистий вплив на цю війну. Незважаючи, хто буде президентом. Хоча, президент все одно буде формувати міжнародну політику, бо це його конституційний обов'язок".

Водночас, він припускає, що якщо політика в США зміниться таким чином, що Америка перестане підтримувати Україну, то Україні, безумовно, буде дуже складно.

"Але, це якщо, зовсім зміниться політика. Тоді і будемо думати, що з цим робити. Точно не зараз, і тільки тоді", - сказав Зеленський.

Вибори у США - вплив на Україну

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня під час зустрічі з Зеленським кандидат у президента США від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв в разі перемоги на виборах "щось напрацювати" з метою завершення війни між Україною і Росією ще до своєї інавгурації, яка має відбутися у 20-х числах січня 2025 року. Кандидат від республіканців вважає, що зможе вирішити дуже швидко питання припинення війни.

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