Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у понад 443 мільйони гривень.

Суд у Києві заарештував ще одного підозрюваного у справі про продаж для Збройних сил України неякісної військової техніки.

Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, сьогодні Печерський райсуд Києва розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у понад 443 млн гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Валерія Шандру.

Зазначається, що 5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 443 млн гривень.

Справа закупівлю неякісної техніки для ЗСУ: деталі

2 липня слідчі ДБР вручили підозри екс-заступнику міністра оборони у 2015-2019 роках, директорам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2015-2017 та 2018-2019 роках, а також голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Слідство встановило, що за період 2016-2018 років державі заподіяна шкода на суму близько 475 мільйонів гривень.

Зокрема, Міноборони для потреб Збройних сил закуповувало бойові катери "Кентавр" виробництва заводу "Кузня на Рибальському" та санітарні автомобілі "Богдан" виробництва компанії "Богдан Моторс", які були неналежної якості.

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Автор: Антоніна Доломанжи