Слідчі подали клопотання про тримання підозрюваних під вартою із заставою, тотожною сумі завданих збитків.

Слідчі Держбюро розслідувань вручили повідомлення про підозру екс-посадовцям Міноборони та голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” у справі щодо закупівлі неякісної військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник слідчого відділу ДБР Олег Гриняк.

За його словами, наразі підозри вже отримали заступник міністра оборони у 2015-2019 роках, директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2015-2017 роках та директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ у 2018-2019 роках.

Їх дії кваліфіковано за ч.4 ст.426-1 та ч.5 ст. 27 (пособник) Кримінального Кодексу.

Читайте такожЗеленський прокоментував схвалення Радою його законопроекту про деолігархізаціюКрім того, повідомлено про підозру голові правління ПрАТ “Завод “Кузня на Рибальському” за ч.2 ст.192, ч.4 ст.27 (підбурювач) та ч.4 ст.426-1 ККУ.

Слідство встановило, що за період 2016-2018 років державі заподіяна шкода на суму близько 475 мільйонів гривень.

Зокрема, Міноборони для потреб Збройних сил закуповувало бойові катери “Кентавр” виробництва “Кузні на Рибальському” та санітарні автомобілі “Богдан” виробництва компанії “Богдан Моторс”, які були неналежної якості.

Посадовець міністерства дав вказівку підлеглим безперешкодно укласти контракт.

Під час слідства було встановлено ще один факт перевищення службових повноважень заступником міністра та одного з директорів департаменту. Вони допустили закупівлю санітарних авто “Богдан” неналежної якості.

За словами Гриняка, слідчі подали клопотання про тримання підозрюваних під вартою із заставою, тотожною сумі завданих збитків.

"Наразі зібрано достатньо доказів саме для повідомлення про підозру цим особам... Перевіряється причетність до вчинення кримінального злочину й інших посадових осіб", - зазначив Гриняк.

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Автор: Антоніна Доломанжи