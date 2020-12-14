Голова комітету пропонуватиме створити робочу групу "з напрацювання комплексної реформи Конституційного суду".

Профільний комітет Верховної Ради на засіданні в середу, 16 грудня, розгляне всі законопроекти, які стосуються діяльності Конституційного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету ВР з питань правової політики Андрій Костін (фракція "Слуга народу").

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За його словами, всі законопроекти будуть розглянуті з врахуванням висновків Венеціанської комісії та тієї критики, яку експерти висловили щодо рішення Конституційного суду від 27 жовтня – "цього ганебного рішення, яке зруйнувало антикорупційну інфраструктуру". Він додав, що рекомендації Венеціанської комісії "є дуже суттєвими і дуже об'ємними".

Костін повідомив, що як голова комітету вноситиме пропозицію створити в комітеті робочу групу з напрацювання комплексної реформи КСУ. "Наше завдання – розробити такий законопроект, який, залишивши незалежність і автономність КСУ, все ж таки буде містити відповідні чинники для того, щоб такі ганебні випадки, які ми мали 27 жовтня, не повторювалися", - наголосив Костін.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

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Автор: Надя Пришляк