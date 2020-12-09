Національне агентство з питань запобігання корупції лише з середини наступного року зможе знову розпочати перевірки декларацій чиновників, якщо президент підпише новий закон.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції розкритикували положення нового закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

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Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції заступник голови НАЗК Іван Пресняков зазначив, що законом не лише не відновлено покарання у вигляді позбавлення волі, а й удвічі збільшено суму незадекларованих статків, за які настає хоч якась відповідальність.

“Ми в НАЗК ніколи не приховували, що норма, яку скасував Конституційний суд, була робочою, тому зміни у новому законопроекті, які удвічі підняли поріг недостовірного декларування, за яким починається відповідальність, загалом ми не вітаємо”, - сказав Пресняков.

Він також зазначив, що у зв’язку зі скасуванням Конституційним судом відповідальності за недостовірне декларування всі відповідні розслідування припинено - це близько 100 справ у НАЗК і ще близько 1 тис. – правоохоронцями.

Також Пресняков додав, що у разі підписання президентом нового закону про відповідальність за недостовірне декларування і набуття ним чинності, НАЗК лише з середини наступного року зможе знову розпочати перевірки декларацій чиновників, а також передавати матеріали перевірок в НАБУ. Притягувати порушників до відповідальності можна буде за результатами перевірок, проведених у 2021 році, тобто раніше, ніж через рік.

Закон про брехню в деклараціях: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

4 грудня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№4460-д).

Законом Кримінальний кодекс доповнюється статтями 366-2 "Декларування недостовірної інформації" та 366-3 "Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Так, за відповідні правопорушення передбачено штрафи, громадські роботи, обмеження волі чи позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Позбавлення волі за надання в е-деклараціях недостовірних даних не встановлено.

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Автор: Дмитро Хилюк