В Офісі генпрокурора заявили, що наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Прокуратура оскаржуватиме запобіжний захід народному депутатові Віктору Медведчуку, який підозрюється у державній зраді і сприянні терористам. Печерський райсуд Києва вирішив, що він залишиться під домашнім арештом.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу генерального прокурора.

В повідомленні зазначається: "За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту".

На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи.

Читайте такожНе тільки Медведчук: у Зеленського не виключають висунення підозри й іншим фігурантам "плівок"В повідомленні сказано, що у зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Прокурори доводитимуть, що такий запобіжний захід необхідний, зважаючи "на існуючі ризики щодо можливого переховування підозрюваного, а також його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій".

В Офісі генпрокурора зазначають, що наразі у кримінальному проваджені не встановлені всі особи співучасників та не допитано всіх свідків, а частина з них не надає достовірних та повних показань через побоювання впливу на них підозрюваного і його спільників. І окрім того, не врахована тяжкість інкримінованих діянь і наявність у народного депутата підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину у іншому кримінальному провадженні.

Нова підозра Медведчуку

8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в іншій справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Автор: Надя Пришляк