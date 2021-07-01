Комелова та Синявського обвинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

В Україні за державну зраду та посягання на територіальну цілісність країни заочно судитимуть двох керівників ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якого є народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, обвинувальні акти щодо представників "Українського вибору" направлено до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вони своїми діями активно сприяли окупації Кримського півострова.

Обвинувачені брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову Крим у 2014 році, зокрема, як спостерігачі на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій. Також забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у місті Севастополі.

Крім того, вказані громадяни України входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Івана Комелова та Олександра Синявського, які очолювали ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.

9 червня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів стосовно надання дозволу за оновленим законодавством на проведення спеціального досудового розслідування відносно Комелова та Синявського.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Діяльність "Українсько вибору" у Криму

9 червня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів стосовно надання дозволу за оновленим законодавством на проведення спеціального досудового розслідування відносно Комелова та Синявського.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

За даними СБУ, учасники "Українського вибору" сприяли проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь.

Досудовим слідством вже встановлено, що члени руху під час окупації півострова та після неї активно підтримували і підтримують незаконно створені органи влади. Вони стали членами виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Крім того, вони протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів, захоплювали адміністративні будівлі органів влади України та здійснювали охорону незаконно створених виборчих дільниць в АР Крим та у Севастополі під час проведення так званого референдуму 16 березня 2014 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи