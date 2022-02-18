За останніми даними, Росія зосередила біля України майже 200 тисяч військових.

Президент США Джо Байден виступає сьогодні у Вашингтоні щодо ситуації довкола Росії та України.

Як повідомляли американським журналістам у Білому домі, промова стосуватиметься оновлених даних щодо зосереджених довкола України військ Росії та буде присвячена дипломатичним зусиллям Америки, покликаних врегулювати спровоковану Росією кризу на кордоні України.

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Це не перший виступ американського лідера з приводу ескалації на російсько-українському прикордонні. 15 лютого Байден вже звертався до росіян, пригрозивши Кремлю серйозною відповіддю з боку США та європейських партнерів у разі вторгнення в Україну.

Проте цього разу промова президента Сполучених Штатів проходитиме на ще напруженішому політичному тлі, яке сьогодні створили підконтрольні Кремлю ватажки бойовиків "ЛДНР".

Спершу терористи заявили 18 лютого про негайну евакуацію жінок і дітей в Ростовську область, а потім в окупованому Донецьку сталась серія вибухів, яку широко транслювали кремлівські пропагандисти.

У ЗСУ звернулися до мешканців окупованих територій з проханням не вірити росіянам, оскільки ніяких наступальних операцій Україна не проводитиме.

Загалом, штаб ООС фіксує останніми днями помітне військове загострення по всій лінії фронту. Тільки за добу, 17 лютого, російські найманці порушили режим "тиші" 60 разів. Серед поранених – військові та цивільні.

Своєю чергою, у Держдепі вважають, що обстріли окупантів можуть бути "хибними провокаціями", щоб створити передумови для подальшого вторгнення.

Загроза наступу Росії

Наразі Росія зосередила біля кордонів України майже 200 тисяч військових, які, як непокоється міжнародна спільнота, Кремль може залучити до наступу.

Попри заяви РФ про відведення військ до місць постійної дислокації, ні в Україні, ні в НАТО це не підтверджують. Пентагон ввечері, 17 лютого, констатував нарощування Росією наступальних позицій. За словами глави МО США Ллойда Остіна, росіяни перекидають війська, авіацію й поповнюють запаси крові: "Я знаю, що такі речі не робляться без причини. І ви, звісно, не робите це, якщо маєте намір збирати речі і йти додому".

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