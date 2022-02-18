Про це повідомляють американські ЗМІ.

Американський президент Джо Байден виступить з промовою щодо ситуації довкола України та Росії о 23:00 за київським часом.

Про це повідомляє CNN.

Байден має намір представити оновлену інформацію про дипломатичні зусилля США зі стримування агресії РФ, а також дані щодо нарощування Росією своїх військ на кордоні з Україною, поінформували в Білому домі.

Під час свого попереднього звернення у Білому домі, 15 лютого, американський лідер наголосив, що США віддані дипломатичному шляху вирішення ситуації довкола Росії та України. Водночас жертвувати основними принципами НАТО, на чому наполягає керівництво РФ, не будуть.

Байден, як і раніше, зазначив, що Росію чекають серйозні санкції у разі нападу на Україну.

Пізніше президент США уточнив, що Росія може вторгнутися до України у "наступні кілька днів". Вашингтон вважає, що росіяни візьмуть участь у підставній операції "під чужим прапором".

Ескалація на Донбасі і загроза повномасштабного наступу РФ

В останні кілька днів ситуація на Донбасі помітно загострилась. Лише за одну добу, 17 лютого, бойовики порушили "тишу" 60 разів. Серед поранених – військові і цивільні.

У п’ятницю, 18 лютого, ватажки бойовиків "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей до Ростовської області нібито через підготовку ЗСУ до "наступу".

У МЗС України та ЗСУ це рішуче спростовують. Крім того, у Держдепі США вважають, що обстріли окупантів можуть бути "хибними провокаціями", щоб створити передумови для подальшого вторгнення.

Наразі Росія зосередила біля кордонів України майже 200 тисяч військових, які, як непокоється міжнародна спільнота, Кремль може залучити до наступу.

Попри заяви РФ про відведення військ до місць постійної дислокації, ні в Україні, ні в НАТО це не підтверджують. Пентагон ввечері, 17 лютого, констатував нарощування Росією наступальних позицій. За словами глави МО США Ллойда Остіна, росіяни перекидають війська, авіацію й поповнюють запаси крові: "Я знаю, що такі речі не робляться без причини. І ви, звісно, не робите це, якщо маєте намір збирати речі і йти додому".

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