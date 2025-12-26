Зеленський зізнався, хто насправді педалює тему виборів в Україні

У партнерів достатньо сил, щоб змусити РФ гарантувати безпеку для виборів, вважає Зеленський

Педалювати питання виборів в Україні почала саме американська сторона. Про це журналістам розповів президент Володимир Зеленський.

"Були такі сигнали. Я про це говорив багато разів, що вважаю, що для цього потрібні будуть законодавчі можливості проведення і, найголовніше, безпека проведення виборів. Якщо ми говоримо про референдум – те саме. Потрібна безпека", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наразі є законодавчі ініціативи, які можна змінювати стосовно війни. Але головне питання – це безпека проведення виборів.

Відео дня

"У партнерів є достатньо сили, щоби змусити Росію, або щоб домовитись з росіянами, надати належну безпеку, безпечну інфраструктуру для проведення виборів президента України або проведення референдуму", – додав Зеленський.

Він пояснив, що 20-пунктий мирний план передбачає проведення референдуму, якщо будуть сенситивні питання, на які одна особа не може дати відповідь.

"Є деякі питання, на мій погляд особистий, на які може дати відповідь тільки народ України. Хоча інструменти є й у парламенту, безумовно. Але, мені здається, на мій погляд, це справедливо, що долю України вирішує народ України. І це правильно", – додав Зеленський.

Вибори та референдум: що відомо

Раніше президент вже заявляв, що Україна може організувати референдум, на якому запропонує громадянам закріпити закінчення війни. Водночас він зауважив, що для проведення референдуму необхідне зупинення вогню щонайменше на 60 днів.

Водночас Axios пише, що Путін вперше погодився на припинення вогню для проведення референдуму щодо територій в Україні. Видання зазначає, що РФ змінила свою позицію щодо того, що припинення вогню може бути лише після підписання угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: