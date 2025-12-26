Путін вперше погодився на перемир’я для проведення референдуму щодо територій, - Axios

Росія вперше погодилася на припинення вогню до остаточної угоди, визнавши його необхідним для політичного врегулювання, кажуть джерела.

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в неділю у Мар-а-Лаго, щоб спробувати завершити американський мирний план щодо війни в Україні.

Як пише Axios, зустріч свідчить про суттєвий прорив у переговорах. Раніше Трамп заявляв, що погодиться на особисту зустріч із Зеленським лише тоді, коли угода буде близькою до завершення.

За словами високопосадовців США, Росія погодилася на припинення вогню як необхідну умову для подальших політичних кроків, зокрема можливого референдуму щодо долі спірних територій. Це означає зміну позиції Кремля, який раніше наполягав, що перемир’я можливе лише після остаточної мирної угоди.

"Росіяни, які раніше виступали проти припинення вогню, тепер визнають, що без нього подальші кроки неможливі", – заявив американський чиновник.

Переговори тривали навіть на Різдво

Підготовка до зустрічі відбулася після серії закритих переговорів у Флориді між посланцями Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – і ключовими переговірниками України та Росії. Переговори тривали протягом усього різдвяного періоду.

Зеленський підтвердив активну роботу над домовленостями, зазначивши, що сторони "працюють цілодобово", щоб зробити мирний процес реалістичним і надійним.

У Кремлі також підтвердили контакти: помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков провів переговори з американськими представниками.

Що вже погоджено

За даними джерел, США та Україна узгодили більшість елементів майбутньої угоди, включно з безпековими гарантіями. Вашингтон готовий подати до Сенату договір про гарантії безпеки для України, текст якого базується на статті 5 Статуту НАТО.

"Якщо Росія знову вторгнеться в Україну – буде військова відповідь, і санкції автоматично відновляться", – заявив Зеленський.

Головна суперечка – Донбас і тривалість перемир’я

Основним каменем спотикання залишається вимога Росії отримати контроль над усім Донбасом. США запропонували компромісний варіант – створення демілітаризованої "вільної економічної зони" на частині територій.

Україна, зі свого боку, наполягає на симетричному відведенні військ і проведенні референдуму.

Також тривають дискусії щодо тривалості перемир’я: Київ наполягає на 60 днях, тоді як Москва може вимагати коротшого терміну.

Раніше в МЗС РФ заявили, що Москва бачить повільний, але стійкий прогрес у мирних переговорах зі США щодо України.

"У переговорному процесі щодо врегулювання конфлікту в Україні, я маю на увазі в переговорному процесі зі США, спостерігається повільний, але стійкий прогрес", - сказала представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Водночас The New York Times вважає малоймовірним те, що Москва прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

