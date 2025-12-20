За словами Зеленського, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві.

Український президент Володимир Зеленський запевнив, що він не має наміру триматися за президентське крісло. Про це він розповів у інтерв’ю для PAP.

Відповідаючи на запитання про можливість проведення виборів в Україні, він нагадав, що Росія постійно бомбить цивільні об'єкти в його країні.

"Моя реакція на сигнали з боку США була дуже відкритою: я сказав, що не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло. Звичайно, якщо буде забезпечена можливість проведення належних, гідних і демократичних виборів", - підкреслив український лідер.

За словами Зеленського, організація виборів в умовах воєнного часу потребуватиме законодавчих змін в українському законодавстві:

"З іншого боку, якщо запитати українських громадян, чи хочуть вони цих виборів і чи готові до них, то (...) безсумнівно, всі бояться проведення виборів у воєнний час, безсумнівно, ніхто не може уявити, як це можна зробити безпечно і чесно".

"Однак я хочу підкреслити, що якщо є можливість забезпечити безпеку людей на час проведення таких виборів, щоб людей просто не вбивали, коли вони приходять на виборчі дільниці, то я тільки за", - додав він.

Розмови про вибори в Україні

Раніше Зеленський підтримав ідею можливого онлайн-голосування під час майбутніх виборів. Він додав, що передав усі сигнали депутатам щодо закону про вибори. Втім, за словами президента, наразі напрацювань цього закону немає. Також президент зазначив, що в запиті від США йдеться лише про вибори президента в Україні.

