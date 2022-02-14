В диппредставництві наголосили на незмінності курсу до НАТО.

Посольство України у Великобританії прокоментувало ситуацію довкола коментаря посла Вадима Пристайка щодо можливої відмови України від членства в НАТО.

Заява опублікована на сторінці диппредставництва в Facebook.

В посольстві заявили, що мали місце "провокативні інтерпретації" розмови Пристайка з журналістом британської телерадіокомпанії ВВС .

"Маємо прояснити, що плани набуття членства в НАТО залишаються незмінними. Це чітко регламентується нашою Конституцією. Поки Україна не є членом альянсу, ми готові розглядати інші договори, включаючи двосторонні, аби запобігти війні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в інтерв'ю BBC на запитання про те, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, посол України в Великобританії Вадим Пристайко відповів: "Ми могли б".

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - додав він.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито може відмовитися від руху до НАТО, вирвані з контексту.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров вважає, що посол Пристайко має пояснити свої слова щодо можливості відмови України від наміру вступити до НАТО.

Україна і НАТО: що вимагає Росія

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, у яких йшлося про виведення військ з України і право Києва самостійно розв'язувати питання вступу в Альянс.

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