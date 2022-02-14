Так само підтримують і намір увійти до Альянсу.

У міністерстві оборони Великобританії запевнили, що країна підтримає будь-яке рішення України щодо вступу до НАТО.

Про це в коментарі Sky News заявив парламентський заступник державного секретаря зі збройних сил Великобританії Джеймс Хеппі.

"Якщо Україна вирішить, що вона збирається запропонувати, що вона не стане членом НАТО, ми підтримуємо це - це вирішувати українцям", - сказав він.

"Так само, якби Україна хотіла зарезервувати свою позицію і сказати, що в майбутньому вона може захотіти приєднатися до НАТО, ми б також це підтримали, тому що це те, що таке суверенітет, і це те, що ми підтримуємо", - додав він.

Нагадаємо, в інтерв'ю BBC на запитання про те, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, посол України в Великобританії Вадим Пристайко відповів: "Ми могли б".

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно", - додав він.

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито може відмовитися від руху до НАТО, вирвані з контексту.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров вважає, що посол Пристайко має пояснити свої слова щодо можливості відмови України від наміру вступити до НАТО.

Україна і НАТО: що вимагає Росія

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

18 січня 2022 року НАТО передало РФ свої письмові пропозиції, у яких йшлося про виведення військ з України і право Києва самостійно вирішувати питання вступу в Альянс.

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