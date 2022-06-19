Він вважає, що спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно порозумітися.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц принципово погодився з політикою примирення з РФ, якої дотримувалася його попередниця на цій посаді Ангела Меркель.

Про це Шольц заявив в інтерв’ю dpa, передає Süddeutsche Zeitung.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно порозумітися. Я бачу себе близьким до своєї попередниці", – сказав Шольц.

Проте він по-іншому оцінив енергетичну політику щодо Росії останніх років. "В німецькій економічній політиці було помилкою, що ми надто сконцентрували свої енергопостачання на Росії, не будуючи необхідної інфраструктури, щоб у разі чого можна було швидко змінити курс", - пояснив він.

Будучи мером Гамбурга, Шольц виступав за будівництво терміналів для скрапленого газу на північному узбережжі Німеччини.

На запитання, чи означає це, що він не зробив жодних помилок у політиці щодо Росії, а Меркель зробила, Шольц заявив: "Це неприпустиме скорочення моєї відповіді. Я завжди добре працював з колишнім федеральним канцлером".

Нагадаємо, нещодавно Ангела Меркель заявила, що не вважає свою політику щодо РФ помилковою, як і рішення відмовити Україні у наданні ПДЧ в НАТО на саміті в Бухаресті 2008 року.

Шольц також вважає вірним рішення Меркель, яка тоді виступила проти процесу вступу України в НАТО.

"Критеріям для вступу в НАТО повинна відповідати кожна держава, яка хоче приєднатися до альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному", - сказав Шольц.

"Це знали всі, включно з президентом Росії. Тим абсурдніше, що Путін виправдовував свій напад на Україну тим, що в якийсь момент Україна може якось раптом опинитися там" - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 чеврня в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel екс-канцлер Ангела Меркель не стала вибачатися за свою політику щодо Росії. Вона заявила, що не вважає себе винною в нападі РФ на Україну.

Тоді Меркель пояснила, що заблокувала надання Україні ПДЧ в НАТО в 2008 році, оскільки "Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною у сфері внутрішньої політики", а прискореному вступу перешкоджала б Росія, що "не пішло б на користь".

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