Останні переговори РФ та України – на рівні глав МЗС – відбулися 10 березня в Анталії.

Російський президент Володимир Путін заявив у розмові з білоруським диктатором Олександром Лукашенком "певними позитивними зсувами" у переговорах з Україною.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА.

"Я, безумовно, поінформую вас про ситуацію на українському напрямку і, насамперед, про те, як ідуть зараз переговори, які проводяться практично на щоденній основі. Там є певні такі зрушення, як мені доповіли переговорники з нашого боку", - поділився Путін.

Останні переговори РФ та України – на рівні глав МЗС – відбулися 10 березня в Анталії. Проте сторонам не вдалося домовитися ні про припинення вогню, ні про "гуманітарні коридори".

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, російська сторона наполягає на виконанні умов Путіна, які означають капітуляцію України. І Київ на це не піде.

Ввечері українські ЗМІ поширили конфіденційний документ з нібито вимогами Путіна до Банкової. Йшлося про визнання окупованих Росією територій, позаблоковість, русифікацію освіти, "демілітаризацію" і "денацифікацію".

Радник глави ОП Михайло Подоляк у відповідь закликав громадськість менше споживати російську пропаганду.

Сьогодні, 11 березня, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква сказав у розмові з CNN, що Україна відкрита до нейтрального статусу, але тільки за умови твердих гарантій безпеки з боку міжнародних партнерів.

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