Пленарний тиждень пройде з 25 по 29 січня.

Верховна Рада ухвалила постанову про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії ВР дев’ятого скликання (№4501).

Читайте також"Слуги народу" домовилися на зимові канікули не їхати на дорогі курорти - ЗМІЯк передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 295 народних депутатів із 330, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачається внести зміни до календарного плану четвертої сесії ВР щодо роботи парламенту в січні 2021 року.

Передбачається, що на тижні з 11 по 15 січня та на тижні з 18 по 22 січня відбудеться робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

На тижні з 25 по 29 січня: 25 січня - засідання Погоджувальної ради та самостійна робота депутатів, пов’язана зі здійсненням депутатських повноважень; 26 січня - пленарне засідання; 27 січня - пленарне засідання та робота в комітетах, комісіях, депутатських фракція; 28 січня - пленарне засідання; 29 січня - Година запитань до уряду, пленарне засідання та закриття сесії.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як відомо, раніше календарним планом поточної сесії ВР передбачалося, що у січні відбудеться два пленарних тижні, які мали пройти підряд: 11-15 та 18-22 січня.

Робота Верховної Ради

14 грудня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту зазначив, що у їхній фракції підтримують пропозицію, щоб парламент працював у січні в пленарному режимі не два тижні, а один.

Він зазначив, що підтримує пропозицію, зокрема, фракції "Батьківщина" щодо роботи в січні лише на одному пленарному тижні. За словами Корнієнка, ця пропозиція "нам подобається і влаштовує нас".

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Автор: Тетяна Поляковська