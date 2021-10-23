Етична рада створюється в рамках судової реформи й контролюватиме доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Рада суддів України визначила кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляє прес-служба РСУ, члени Ради суддів проголосували за включення до бюлетенів восьми кандидатів.

Участь в засіданні взяли 29 представників органу суддівського самоврядування. Для переконливої підтримки кандидат має отримати 15 голосів.

За результатами таємного голосування за кандидатів до Етичної ради найбільшу кількість голосів отримали: судді Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич (26 голосів "за") та Тетяна Чумаченко (17 голосів); суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун (24 голоси); суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін (20 голосів).

Таким чином, до Вищої ради правосуддя Рада суддів України надішле рішення з рейтинговим списком кандидатів на посаду члена Етичної ради за квотою Ради суддів України у складі чотирьох кандидатів.

Етична рада: що це

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада підтримала створення Етичної ради та Служби інспекторів Вищої ради правосуддя, ухваливши президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (№5068).

Законом визначено порядок утворення та діяльності Етичної ради. Етична рада - це орган, який має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Член ради оцінюватимуть на доброчесність усіх кандидатів до ВРП незалежно від суб’єкта призначення, тобто суддів, адвокатів, прокурорів тощо.

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Жодне рішення Етичної ради не вважатиметься прийнятим, якщо за нього не проголосували щонайменше двоє міжнародних експертів, а у ситуації рівного розподілу голосів переважатиме і вважатиметься вирішальним саме голос міжнародних експертів.

Перший склад Етичної ради формується з трьох осіб з-поміж суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

10 вересня міжнародні партнери України запропонували своїх експертів до складу Етичної ради при Вищій раді правосуддя та Відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

13 вересня Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради. Тоді за результатами голосування жоден із шести кандидатів до Етичної ради не набрав достатньої кількості голосів. У Раді суддів пояснили, що процедура обрання кандидатів недосконала, а члени Етичної ради від України не матимуть особливого впливу на ухвалення рішень. Натомість, громадські активісти заявили, що це - навмисне блокування перезавантаження судової системи в Україні.

8 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду щодо визнання неконституційним закону про реформування Вищої ради правосуддя.

Автор: Вікторія Токарєва