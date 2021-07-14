Президент заявив, що його мета – повернути довіру й повагу до суду.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ухвалення Верховною Радою в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроект №5068), дасть старт реальній судовій реформі в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави. Зокрема, документ, що його ініціював президент України, передбачає конкретні кроки для забезпечення незалежності судової гілки влади, а саме перезавантаження одного з головних органів суддівського врядування – Вищої ради правосуддя (ВРП), відповідальної за добір та звільнення суддів.

Зазначається, що Зеленський у своїй передвиборчій програмі підкреслював необхідність змін у судовій системі та обіцяв провести судову реформу.

"Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у президента, уряду, парламенту чи місцевої влади", – зазначив глава держави.

За його словами, також у впровадженні судової реформи в Україні врахували рекомендації експертів Венеційської комісії, які надали свій висновок щодо законопроекту.

Глава держави наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори. Голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі, зазначив президент.

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Судова реформа в Україні: деталі

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада підтримала створення Етичної ради та Служби інспекторів Вищої ради правосуддя. За президентський закон "Про внесення змін до деяких законів щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (реєстраційний номер 5068) проголосували 259 народних депутатів. Передбачено, що перший склад Етичної ради формується з трьох осіб, запропонованих Радою суддів України, та трьох осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

13 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д) з пропозиціями президента. Запропонованими президентом змінами вносяться корективи до процедури голосування Конкурсної комісії, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС.

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін, головна пропозиція президента - уточнення порядку ухвалення рішення Конкурсною комісією, яка проводить добір кандидатів на посаду члена ВККС, за участі міжнародних експертів у випадку, якщо Комісія ухвалює це рішення більшістю голосів, тобто 4 із 6.

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Автор: Віталій Саєнко