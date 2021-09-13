В Офісі президента 16 вересня запланована робоча зустріч з головами Ради суддів, Верховного суду, представниками парламенту, а також послами країн G7.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, в ОП 16 вересня запланована робоча зустріч з очільниками органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів країн "Великої сімки".

Зазначається, що Рада суддів мала делегувати трьох представників до Етичної ради, однак на сьогоднішньому засіданні не змогла цього зробити.

"Це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини – очищення судової системи", - йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що не допустить блокування судової реформи - "найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював".

"Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. А судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку", – зазначив він.

Як повідомляє прес-служба Ради суддів, за результатами сьогоднішнього голосування жоден із шести кандидатів до Етичної ради не набрав достатньої кількості голосів. За кандидатів віддали лише по 4 голоси з 26 можливих, одна суддя набрала 5 голосів. Не підтримало жодного кандидата 16 членів РСУ.

Громадські активісти заявили, що це - навмисне блокування перезавантаження судової системи в Україні, повідомляється в сюжеті ТСН.

Натомість у Раді суддів пояснили, що процедура обрання кандидатів недосконала, а члени Етичної ради від України не матимуть особливого впливу на ухвалення рішень.

"Роль представників судової гілки влади там зводиться до нуля. Тому що немає навіть одного голосу, щоб впливати на якесь рішення", - сказав голова Ради суддів України Богдан Моніч.

З шести членів Етичної ради троє обираються Радою суддів, ще трьох обирають міжнародні організації. Останні своїх представників уже подали, а українська сторона поки зволікає.

"Те, що строк сьогодні сплив дійсно це нічого страшного, це не значить, що на цьому все закінчилось. Ми сформуємо, просто в більш пізній термін", - додав Моніч.

"Це саботування реформи суддів", - прокоментувала ситуацію народний депутат Олександра Устінова.

Етична рада: що це

Етична рада - це орган, який має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

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14 липня Верховна Рада підтримала створення Етичної ради та Служби інспекторів Вищої ради правосуддя, ухваливши президентський закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (№5068).

Законом визначено порядок утворення та діяльності Етичної ради. Перший склад Етичної ради формується з 3 осіб з-поміж суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та 3 осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

Надалі до складу Етичної ради будуть входити: 3 особи з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України; одна особа, запропонована Радою прокурорів України; одна особа, запропонована Радою адвокатів України; одна особа, запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

Автори: Олександр Топчій, Антоніна Доломанжи