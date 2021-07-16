Він відзначатиметься щорічно 19 жовтня, у день народження автора "Декларації відповідальності людини", відомого громадського діяча Богдана Гаврилишина.

Верховна Рада ухвалила постанову про встановлення всеукраїнського Дня відповідальності людини (№5286).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 308 із 356 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою, враховуючи необхідність "якісного перетворення українського суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності", а також вшанування пам’яті автора "Декларації відповідальності людини" Богдана Гаврилишина, передбачається встановити в Україні всеукраїнський День відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня.

Кабінету міністрів рекомендується розробити із залученням громадськості та затвердити у місячний строк з дня ухвалення цієї постанови комплексний план заходів з відзначення на державному та місцевому рівні Дня відповідальності людини, передбачивши проведення щороку у закладах освіти і культури тематичних заходів, бесід про відповідальність людини, відповідно до пунктів "Декларації відповідальності людини".

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Також місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування рекомендується провести у 2021 році заходи щодо відзначення Дня відповідальності людини та заходи щодо вшанування пам’яті Гаврилишина.

Крім того, Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендується забезпечити висвітлення заходів щодо відзначення Дня відповідальності людини та поширення пунктів "Декларації відповідальності людини".

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Як зазначається в пояснювальній записці, запровадження всеукраїнського Дня відповідальності людини нагадає суспільству про "складову успіху сталого розвитку", вшанує пам’ять Гаврилишина та поширить "Декларацію відповідальності людини", в основі якої лежать "важливі цінності для творення ефективного суспільства".

Зауважується також, що 19 жовтня 2021 року відзначатиметься 95 років з дня народження Гаврилишина.

*** Богдан Гаврилишин (1926-2016 рр.) — український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч, меценат, колишній член Римського клубу, президент Фонду Богдана Гаврилишина, засновник Міжнародного інституту менеджменту в Києві. З моменту здобуття Україною незалежності був радником декількох президентів України, прем'єр-міністрів, голів Верховної Ради.

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Автор: Таня Поляковська