За дорученням президента, очільники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генпрокурора продовжать доповідати на засіданнях Радбезу про розслідування цих справ.

Стан розслідування справ за статтею про державну зраду перебуває на контролі Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми розглядали питання, яке стосується стану розслідування справ по 111-й статті Кримінального кодексу України - державна зрада... З 2014 року було всього 1,6 тис. справ по цій статті, 400 людей наразі по цій статті у розшуку. Великій кількості осіб уже було пред'явлено обвинувачення, і в судах перебуває велика кількість справ", - розповів він.

За словами Данілова, наразі екс-президент Віктор Янукович не є одним екс-високопосадовцем, щодо якого розслідувалася справа про держзраду.

"На сьогоднішній день люди, які обіймали посаду президента, голови Нацбанку, міністрів, співробітників інших центральних органів, є в кримінальному провадженні, відносно них сьогодні в СБУ відбуваються відповідні процесуальні дії", - зазначив секретар РНБО.

Він підкреслив, що наразі це питання перебуває на контролі РНБО.

Крім того, Данілов додав, що, за дорученням президента, очільники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генпрокурора продовжать доповідати на засіданнях Радбезу про розслідування цих справ.

Також Данілов уточнив, що серед осіб, які підозрюються у державній зраді, є народні депутати.

"Деякі громадяни після того, як потрапили під санкції, - у них є така технологія, - вони починають змінювати прізвища", - сказав секретар РНБО і додав, що одна жінка змінила прізвище, але все-одно вдалося встановити її нові документи.

Нова підозра Медведчуку

8 жовтня Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура проситиме суд взяти Медведчука під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн.

У даний час депутат перебуває під домашнім арештом в іншій справі про держзраду та в замаху на розграбування ресурсів в окупованому Криму.

Автор: Антоніна Доломанжи