Екс-спікер наголосив, що має багато планів, які хоче реалізувати.

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що після відставки у нього стало менше вільного часу.

Так, в ефірі телеканалу "Україна 24" Разумков наголосив, що у нього з’явилося "багато питань, які потрібно розв’язувати".

"Стало менше вільного часу. Більше позитивних емоцій, але я думаю, що це тільки початок - далі буде ще менше… Я всім займаюся… Багато планів, які хочу реалізувати. І багато тих обіцянок, які ми ще давали давно… Але сьогодні більше часу, натхнення, можливостей для того, щоб нарешті повернутися до того, що говорили у 2019 році, що ми обіцяли людям. Ну, і переконати колег, нарешті, цим займатися", - сказав він.

Читайте такожЗеленський замінив Разумкова у складі РНБО Стефанчуком

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він залишиться працювати в парламенті як депутат.

Новим головою Ради обрали Руслана Стефанчука.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко