Арахамія раніше заявляв журналістам, що не вважає Разумкова членом їхньої фракції.

Екс-спікер Ради Дмитро Разумков поки не планує входити до жодної з партій парламенту.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Наш.

Він, зокрема, заперечив, що може ввійти до складу "Євросолідарності".

"Разумков не буде в колективі "Європейської Солідарності", так само, я думаю, не буде в колективі жодної іншої політичної сили, яка представлена сьогодні в парламенті. Ви знаєте, що я непогано спілкувався зі всіма фракціями та групами – це було моє завдання як голови ВРУ, щоби Рада продовжувала працювати нормально. І зараз так само", – зазначив колишній глава Ради.

Читайте такожАрахамія не вважає Разумкова членом їхньої фракціїВін зауважив, що поки сидить поряд з представниками партії "Євросолідарність", про що раніше писав депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко, зловтішаючись відставкою Разумкова.

"Так, дійсно, я зараз сиджу, як кажуть, "на гальорці", за фракцією "ЄС". Але давайте не будемо читати всяку єресь у Телеграм-каналах, а піднімемо відео, як я пройшовся по залу і підійшов до кожної фракції, до Давида Георгійовича (Арахамії), Петра Олексійовича, у фракцію "ОПЗЖ" – з усіма", – зазначив Разумков.

Разумков вважає себе членом "Слуги народу"

Сьогодні, 19 жовтня, відповідаючи на запитання УНІАН, працювати до якого парламентського комітету він піде, Разумков зазначив: "Я пішов би до свободи слова. Я навіть листа написав Арахамії (голова фракції "СН" - УНІАН)".

На уточнення, чому він писав листа Арахамії, адже він не є членом фракції "СН", екс-спікер нагадав, що свого часу він увійшов до складу фракції "СН".

"Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до складу будь-якої фракції... Ця норма була також виконана. Але якихось додаткових документів, заяв про вихід або виключення - фракція не приймала рішення про виключення. Такого не було. Тому після завершення моєї каденції на цій посаді, фактично, я автоматично повертаюся до фракції", - сказав Разумков

На уточнююче запитання, чи є наразі Разумков автоматично членом фракції "СН", він відповів: "Я думаю, що на жаль для колег так".

Відповідаючи на запитання, чи писав він заяву про вихід з фракції, коли ставав головою парламенту, Разумков сказав: "Ні, не писав". На уточнення, чи таким чином він зараз "слуга народу", екс-спікер зазначив: "Такого варіанту раніше не було. Виходить, що так". При цьому, він нагадав, що на сайті парламенту він вказується як позафракційний депутат.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська