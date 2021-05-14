Разумков зазначив, що не було "аварійної посадки гелікоптера".

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтвердив, що були деякі технічні проблеми з гелікоптером під час повернення з відрядження з Херсону.

В ефірі телеканалу "Україна 24" він зазначив, що не було "аварійної посадки гелікоптера", як писали деякі ЗМІ.

"Були технічні деякі проблеми. І, як завжди, пілоти молодці. Національна гвардія, як завжди, гідно виконує свої функції", - наголосив Разумков.

Він зазначив, що "нормально повернулися, нормально сіли".

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Автор: Надя Пришляк