Для розгляду законопроекту можуть навіть скликати позачергове засідання Верховної Ради 21-го або 23-го вересня, вважає голова фракції "Голос".

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк прогнозує "фізичне протистояння" під час розгляду законопроекту про олігархів в сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у коментарі журналістам.

"У мене є відчуття, що через спецпроцедуру на нас чекає достатньо жвава і палка дискусія, яка буде переходити іноді та в фізичне протистояння щодо порушення норм регламенту про заборону депутатам піднімати свої правки", - сказав Железняк.

Він повідомив, що за деякою інформацією, розгляд законопроекту може відбутися навіть на позачерговому засіданні парламенту.

Читайте такожПредставник Кабміну в парламенті потрапив до реанімації"Чи буде це відповідати дійсності - не знаю. В тексті законопроекту велика кількість юридичних зауважень... Моє відчуття, що це буде або вівторок, або четвер", - зазначив депутат.

Також на запитання, чи може бути блокування трибуни під час розгляду цього законопроекту, Железняк відповів: "Будемо дивитися".

Він також зауважив, що їхня фракція законопроект не підтримуватиме.

Законопроект про олігархів: що відомо

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про олігархів (№5599). У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету.

Сьогодні, 17 вересня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект про олігархів до другого читання.

Як повідомив Железняк, в рішенні Комітету записано - Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою, тобто, без права депутатів поставити свої правки в залі.

Депутат вважає, що це буде грубим порушенням регламенту.

Автор: Таня Поляковська