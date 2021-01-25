Голова Верховної Ради зазначає, що на поточному тижні в парламенті розглядатиметься законопроект про Бюро економічної безпеки.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що довкола законопроекту про Службу безпеки України є багато дискусій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, що представники СБУ телефонують депутатам, щоб вони або не були присутні на засіданні, коли розглядатиметься законопроект, або не голосували за нього, Разумков сказав: "До мене не телефонували".

При цьому він додав, що справді є "багато дискусій навколо цього законопроекту".

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Разумков зазначив, що не всі народні депутати готові його підтримати.

Водночас голова ВР наголосив, що ухвалення закону про СБУ необхідне, оскільки не тільки партія "Слуга народу", але й інші політичні сили "свого часу говорили, що треба позбавити силові структури не властивих для них функцій".

Разумков зазначив, що пов’язаним з законопроектом про СБУ є ще один законопроект про Бюро економічної безпеки, і нагадав, що він буде розглядатися на поточному тижні.

Реформа СБУ: що пропонується в законопроекті про Службу безпеки України

Законопроектом "Про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ" (реєстраційний номер 3196-Д) розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ.

Також у проекті пропонується виключити СБУ із закону "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

Суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки шляхом поступової (до 2024 року) передачі функції досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.

В законопроекті йдеться про оптимізацію організаційно-штатної структури СБУ. Зокрема, у ньому передбачено поетапне скорочення штатної чисельності Служби, визначено нові стандарти соціальних гарантій її співробітникам та їхнього грошового забезпечення, збільшення якого до передбаченого у проекті рівня планується здійснити поетапно.

Також передбачено часткову демілітаризацію СБУ з переходом на спеціальні звання.

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Автор: Надя Пришляк