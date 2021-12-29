Народні обранці розповіли про плани на Новий рік та Різдво. Однак не кожен нардеп зізнався, який бюджет передбачив на свята.

Новий рік не за горами, тому народні обранці вже спланували, де святкуватимуть та скільки на це витратять. Плани нардепів на новорічну ніч абсолютно різні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Формально у перервах між пленарними засіданнями депутати повинні працювати з виборцями, однак у період різдвяних свят вони планують провести час із рідними та навіть запланували подорожі.

Нардеп від "Слуги народ" Юрій Камельчук розповів, що на канікулах планує побувати у кількох місцях.

"Класично на саме Різдво – це завжди з батьками. А на Новий рік ми з дружиною їдемо кудись, зазвичай на частину часу – це кудись за кордон, а потім Карпати, лижі, сніг. Оскільки це буде за кордоном, то не буде жодних застіль, великих компаній друзів. Такі речі відбуваються на Різдво, там класичні страви, а Новий рік – це вечеря у хорошому місці", – каже нардеп.

Однак Камельчук відмовився назвати країну, у якій зустріне 2022-ий.

Його колега Сергій Швець зізнався, що Новий рік зустріне у Білорусі.

"Спокійна, сільська зустріч Нового року з батьками, з дітьми, з родичами, так, як це святкують мільйони моїх співгромадян. Вони святкуватимуть це в Україні, а я святкуватиму в сусідній країні. Але так, як і всі інші. Тільки в межах свого заробітку, який відкритий...", - каже Швець.

Нардеп монобільшості Олександр Санченко цьогоріч на Новий рік та Різдво відвідає Львів.

"Поїду до Львова. Я киянин, то якась така новорічна картинка у мене асоціюється зі Львовом. Цього року вирішив провести Новий рік там. Два дні у Львові обійдуться, мабуть, до десяти тисяч гривень: дорога, проживання, вечірні гуляння, відіспатися – і додому", – розповів Санченко.

А от нардеп від "ЄС" Михайло Бондар поділився з журналістами особливою традицією.

На Новий рік у мене традиційна поїздка з пластунами на передову, до наших побратимів і посестер з Віфлеємським вогнем та смаколиками, тож я буду на передовій. Сім'я вже звикла до того, що я їду туди. Я думаю, що приймуть за належне, – поділився депутат.

Депутат від "Батьківщини" Іван Крулько на зимові канікули вирушить у гори. Разом із сім’єю Крулько кататиметься на лижах.

"Люблю на лижах кататись. Думаю, що зможемо знайти час у ці новорічні свята, щоб із сім'єю з'їздити. У мене дві донечки катаються, і я катаюся. Тож у нас плануються такі зимові канікули", - сказав він.

Нардеп також розповів, що розраховує витратити на новорічні частування 5 тисяч гривень, але передбачив додаткові витрати на Різдво.

Водночас скандальний нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива зізнався, його новорічний стіл обійдеться у рекордні 50 тисяч гривень. Саме такий бюджет на Новий рік передбачив народний обранець.

Одягнуся Дідом Морозом, прийду до дітей і буду їх веселити, дарувати подарунки, жартувати і насолоджуватися їхньою веселістю. У мене на новорічні свята відкладено 50 тисяч гривень, - сказав Кива.

Нардеп-"слуга" Олексій Мовчан поділився із журналістами рецептом фірмової новорічної страви. Щороку нею ласує уся сім’я нардепа.

"Будемо святкувати вдома, там хто що приготує чи принесе. Це не дорого, може, 2-3 тисячі гривень. Залежить від того, скільки людей буде. У мене батько запікає дуже круту гуску чи качку, і це головна новорічна страва. Треба обов'язково, щоб було багато часнику. Може, хтось зробить олів'є. Чогось такого незвичайного у нас немає, стандартний стіл, як у всіх", - каже депутат.

Депутат від "ЄС" Володимир В’ятрович зізнався, що Новий рік його родина святкує символічно, чого не скажеш про Різдво.

"Новий рік – можливо, зберемося з друзями і святкуватимемо десь у Києві чи під Києвом. Натомість є традиції, яких намагаємось дотримуватися та передавати своїм нащадкам. Це стосується Різдва. Очевидно, що поїдемо на батьківщину і святкуватимемо Різдво за українськими традиціями, з колядками, з 12 стравами, все як має бути. Я не передбачаю якихось великих витрат, крім закупівлі продуктів та бензину. Вино сухе червоне чи біле, якісь сирні нарізки як закуски та якісь солодощі – цього буде цілком достатньо", – розповів політик.

Представник "Голосу" Ярослав Железняк каже, що на його новорічному столі не буде навіть традиційного олів’є та горілки. Сім’я нардепа святкуватиме скромно. Крім того, Железняк підготував символічні подарунки рідним.

"Не багато витрачу, я можу мамі купити подарунок – близько тисячі гривень, але це буде подарунок, який вона хотіла. Це ж не про гроші, це про увагу та любов", – каже Железняк.

Сергій Шахов із групи "Довіра" розповів, що на святковий стіл поставить нетипові страви.

"Не буду вас обманювати, але сало не по 20 гривень, а сало має бути "адідас". Люблю чорний хліб, "Бородинський", він дешевший, ніж батон. Олів'є треба приготувати – це зелений горошок, майонез, курка чи м'ясо. Окрошка – я люблю взимку. Щоб був запашний огірок, томати якісь. Я люблю сардини, у томаті кільку люблю з дитинства", – ділиться нардеп.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Стефанчук заявив, що надасть народним депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо.

Читайте такожЗавдання на канікули: депутати розповіли, чи читатимуть рекомендовані Стефанчуком книжки (відео)Він також закликав президента України, Офіс президента та Кабінет міністрів подавати свої пропозиції до "літнього" списку для читання.

14 грудня спікер оприлюднив свій топ-5 книг, які рекомендує депутатам прочитати на зимових канікулах.

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