Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Росії на рівні "BBB", грунтуючись на тому, що напруженість на кордоні Росії і України не переросте у військове зіткнення.

Рейтингове агентство Fitch у базовому сценарії не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії і України у війну.

Про це повідомляє "Німецька хвиля", посилаючись на прес-реліз Fitch. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Росії на рівні "BBB". Аналітики агентства виходять в базовому сценарії з того, що напруженість на кордоні Росії і України не переросте у військове зіткнення.

"Стратегічна калькуляція вторгнення залишається неясною, і наш базовий сценарій як і раніше не розглядає ескалацію ситуації в повномасштабну війну з Україною", - наголошується в повідомленні. У той же час інформація про концентрацію російських військових на кордоні з Україною збільшує "геополітичні і санкційні ризики", пишуть аналітики Fitch.

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За даними американської розвідки, Росія планує вторгнення на територію України, можливо, вже на початку 2022 року. Про це повідомило інформаційне агентство AP з посиланням на неназваного співрозмовника в Адміністрації президента Сполучених Штатів. За його словами агентства, розвіддані говорять про те, що в операції повинні брати участь до 175 тисяч російських військовослужбовців.

Аналогічні дані навела і газета The Washington Post. Напад може статися в січні-лютому 2022 року одночасно за кількома напрямками: з півночі анексованого Криму, через підконтрольні сепаратистам території на Сході і з північного кордону України, написало видання з посиланням на відомості американської розвідки.

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Автор: Катерина Гірник