За день до основного засідання ТКГ також відбудеться засідання гуманітарної робочої підгрупи.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в рамках мінських переговорів відбудеться 16 грудня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков сказав під час онлайн-презентації проекту «ІЗОЛЯЦІЯ: must speak».

Він зазначив, що не може назвати дату наступного звільнення українських полонених з окупованого Донбасу.

"16-го числа буде наступне засідання Тристоронньої контактної групи, якому буде передувати 15-го числа засідання гуманітарної підгрупи. Ми кожен раз пропонуємо позачергові засідання груп і просимо це, і звертаємося. Тобто, ми все одно залишаємо надію, рік ще не завершився. Але сьогодні дати надію і сказати, що точно це відбудеться у цьому році, я на жаль, не можу. Це правда", - сказав Резніков.

Кравчук звернувся до Росії

25 листопада після попереднього засідання ТКГ голова української делегації Леонід Кравчук закликав Російську Федерацію взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату", погоджених на саміті у Парижі, що відбувся у грудні 2019 року.

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Автор: Віталій Саєнко