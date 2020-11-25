Українська сторона пропонує до кінця року провести нову зустріч у «нормандському форматі» на вищому рівні.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук закликає Російську Федерацію взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату", погоджених на саміті у Парижі, що відбувся у грудні 2019 року.

Як повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

«Основою мирного врегулювання є домовленості на вищому рівні у нормандському форматі», - наголосив Кравчук.

Зокрема, українська сторона знову нагадала про свою позицію, що основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках «нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій «План спільних кроків».

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Водночас Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року.

"Проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у «нормандському форматі», яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід пропонує українська делегація в ситуації, що склалася", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що консолідована позиція лідерів держав «нормандського формату», які ухвалили під час своїх зустрічей низку документів щодо врегулювання ситуації на Донбасі, є головним дороговказом для подальшої роботи.

"Українська делегація не залишає впевненості у тому, що ця позиція продовжить бути основою ефективної спільної роботи і в рамках ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Засідання ТКГ по Донбасу: що відомо

Сьогодні, 25 листопада, на засіданні ТКГ українська делегація запропонувала наступного тижня провести позачергове засідання, на якому обговорити звільнення утримуваних осіб та розблокування роботи КПВВ.

Кравчук закликав РФ взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей лідерів країн "нормандського формату", узгоджених на саміті в Парижі, який відбувся в грудні 2019 року.

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Автор: Віталій Саєнко