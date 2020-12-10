Віце-прем'єр наголосив, що російська сторона продовжує блокувати роботу Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що до кінця року перспективи звільнення українських полонених з окупованого Донбасу неоднозначні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Резніков повідомив під час онлайн-презентації проекту «ІЗОЛЯЦІЯ: must speak».

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Зокрема, його запитали, які перспективи до кінця цього року повернути на свободу людей, яких незаконно тримають на окупованій частині Донецької і Луганської областей.

"Я буду відвертим - перспективи неоднозначні, тому що ми з літа спостерігаємо блокування перемовин у Тристоронній групі за різними надуманими історіями, починаючи від претензій до постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів, які вже відбулися, продовжуючи іншими надуманими речами", - сказав Резніков.

При цьому, віце-прем'єр зазначив, що гуманітарній робочій підгрупі ТКГ за тими критеріями, які були запропоновані і затверджені координатором ОБСЄ у цій підгрупі Тоні Фрішем, українська сторона подала усі відповідні списки на звільнення утримуваних осіб. За його слова, українська сторона чекає від окупаційного режиму і безпосередньо Росії аналогічного кроку.

"На жаль, вони не подали ті списки... На жаль, процес заблокований. Ми все одно залишаємо надію, що нам все-таки вдасться, тому що ми спілкуємося не тільки у режимі Мінського формату", - наголосив Резніков і нагадав, що мінський переговірний майданчик є похідним від "нормандського формату".

"На рівні політичних радників йдуть консультації і, відповідно, міністрів закордонних справ "нормандського формату", маємо надію на зустріч все ж таки лідерів "нормандського формату" в Берліні", - додав віце-прем’єр.

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Автор: Віталій Саєнко