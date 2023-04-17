Він згадав перші переговори з РФ.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яким було його найважче рішення за час повномасштабної війни.

Журналіст іспанської газети La Razon попросив його розповісти про найважчий день. Резніков відповів, що найважче було дати згоду на членство в українській делегації, яка вирушила до Білорусі в перші дні війни.

"Мета полягала в створенні гуманітарних коридорів для порятунку життів мирних жителів. Було дуже важко сказати "так" президенту, коли він запитав мене, тому що я відчував глибоку ненависть. І як переговорник я знаю, що це марна емоція. Було жахливо потискати руку ворогові", - сказав він.

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Резніков нагадав, що було чотири зустрічі - три в Білорусі і одна в Туреччині. За його словами, під час перших зустрічей учасники делегації зовсім не відчували себе в безпеці. "Зрештою ми це зробили, і нам вдалося врятувати десятки тисяч життів", - додав міністр.

Переговори з Росією: що відомо

Нагадаємо, що перші три раунди переговорів з Росією пройшли в Білорусі: 28 лютого в Гомелі, а 3 і 7 березня - в Бресті. Україну представляли Михайло Подоляк, Давид Арахамія, Рустем Умеров, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точинський та Денис Кірєєв.

До російської делегації увійшли Володимир Мединський, Гризлов, Борис В'ячеславович, Леонід Слуцький, Андрій Руденко та Олександр Фомін.

У березні пройшли переговори в Стамбулі, Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки. На останніх переговорах обговорювався експорт українського зерна.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється вести дипломатичні бесіди з Росією, поки при владі перебуває Путін. Крім того, головною умовою переговорного процесу є повне виведення російських військ з окупованих територій.

У Росії ж заявляють, що нібито готові до переговорів, але тільки якщо Україна "не висуватиме умов".

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