Відповідне рішення можуть ухвалити на саміті Альянсу, який відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що Україна стане частиною оборонної стратегії Організації Північноатлантичного договору на наступні 10 років.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, про це Резніков заявив під час виступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

"Я думаю, якщо ми говоримо про членство України в Альянсі де-факто, а не де-юре, це було б дуже хорошою ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії, адже ми є частиною східного флангу Європи, НАТО, ЄС. Це було б виграшною ситуацією для усіх. Тому що, на жаль, Кремль не відлетить в космос на технологіях Ілона Маска", – наголосив Резніков.

При цьому, він оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора.

Натомість, за його словами, Сили оборони України потребують більше, щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі України, звільнити усі тимчасово окуповані території.

"На першому етапі ми хочемо підвищити наші спроможності. Далі – обговорити наше майбутнє сусідство з Росією", – заявив Резніков.

Також, він пригадав, що правильним було рішення держав-членів НАТО прилучити Україну до Кіберцентру НАТО в Таллінні. Особливо це актуально в умовах збройної агресії Росії.

"Обмін досвіду дуже важливий. Тепер намагаємося отримати більше засобів радіоелетронної боротьби для протидії російським безпілотникам. На противагу, Сили оборони України потребують теж дронів для розвідки, наведення артилерії. Ми повинні "осліпити" російських загарбників, але зберегти свої "очі", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, саміт голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня 2022 року.

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