Столтенберг зазначив, що Україні допомагають оборонятися від ворога.

НАТО не передбачає яких-небудь заходів у відповідь з боку Росії на рішення США поставити сучасне озброєння Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву генсека альянсу Єнса Столтенберга.

"Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники по НАТО — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено в договорі ООН", — сказав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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