Захід готовий втрутитися у випадку вторгнення Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна обмінялася даними про переміщення російських військ уздовж кордону з оборонними відомствами Британії та США.

Про це він заявив під час поїздки до 235-го міжвидового центру підготовки частин та підрозділів "Широкий Лан", цитує прес-служба МО.

Резніков нагадав, що мав дві важливі зустрічі з колегами із Британії та США.

"У нас були серйозні розмови, де ми чітко порівняли фактаж, який отримує наша і їхні розвідки. Зробили обмін інформацією між нашими розвідувальними агенціями — висновки однакові. Режим ризику нам зрозумілий", – відповів міністр.

Читайте такожСтало відомо, що робитиме Верховна Рада в разі військового вторгнення РФ (відео)Він повідомив, що на сьогоднішній день отримав дуже важливі сигнали від партнерів про те, що ми наодинці не залишаємося.

"Вони вже розпочали дуже серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою — і про це, як мені відомо, попереджено безпосередньо очільника Кремля, під час візиту до РФ серйозної посадової особи США", — наголосив Резніков.

За словами міністра, реакції будуть жорсткішими за звичайні дипломатичні ноти протесту – починаючи від економічних та політичних санкцій, а також збільшення допомоги Україні безпосередньо технікою та озброєнням.

Резніков звернув увагу на тиск з боку Кремля, що Україна нібито не виконує "Мінських угод".

"Нещодавно МЗС РФ розповідав, що мінський процес — це перемовини України з окупаційними режимами в Донецьку і Луганську під модерацією РФ. У протоколі і меморандумі Мінських домовленостей чітко написано, що сторони у Тристоронній контактній групі: Російська федерація, Україна та модератор ОБСЄ. Тому те, що вони викладають публічно, абсолютно не направлене на цивілізований світ", — нагадав Резніков.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Автор: Яна Ставська