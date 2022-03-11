Президент наголосив, що сьогодні слова "гуманітарна катастрофа" стали синонімом до слів "Російська Федерація".

Президент України Володимир Зеленський очікує від партнерів нових санкцій проти Росії вже сьогодні.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"За минулу ніч і ранок окупанти провели "демілітаризацію" водопроводу в Чернігові. Місто залишилося без води. Робимо все, щоб відновити водопостачання через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської, Донецької областей немає електрики, є проблеми з теплом, немає газу, води - це гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа - це два слова, які стали повноцінним синонімом інших двох слів - Російська Федерація", - зазначив президент.

Він нагадав, що вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі.

"За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжували катувати маріупольців, харків'ян, обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що якщо це продовжується, то значить, що санкційних пакетів недостатньо.

"І я очікую, ми над цим працюємо, вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну, платити, щоденно", - підкреслив він.

Як раніше вже повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що ми звільнимо нашу землю, бо ми вже досягли стратегічного перелому.

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