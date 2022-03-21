Цю брехню світ відкидає, спостерігаючи за війною в прямому ефірі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України, але це є безумовною брехнею.

Про це він повідомив у Twitter.

"Росія наполегливо намагається юридично виправдати агресію проти України", - зазначив Подоляк.

Він нагадав про поширені окупантами фейки про нібито біолабораторії, нацистські батальйони, обстріли Донецька важкою артилерією з багатотисячними жертвами.

"Все це – безумовна брехня, яку відкидає світ, що спостерігає за війною в прямому ефірі", - підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 21 березня, півтори години тривали переговори української та російської делегацій. Деталей наразі не повідомляється.

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