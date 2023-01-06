Сергій Кислиця нагадав, що Росія не погодилася на великоднє перемир'я, про яке просили в ООН.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував заяви Кремля про так зване різдвяне перемир'я. Дипломат нагадав, що навесні путінські посіпаки відмовилися від пасхального перемир'я.

"Різдвяне припинення вогню? Що наступне? Перемир'я? Так почекайте, що лаврівські поплічники про це говорили ще не так давно - на торішні православні свята? ... поки, дивлюся, "нові партії дронів" та мобілізований фарш кухаря Путлера підвезти не встигають?" - написав Кислиця у своєму Twitter.

Крім того, він нагадав, що на засіданні Радбезу ООН 21 квітня постпред РФ Дмитро Полянський відмовився від гуманітарного перемир'я на Великдень, до якого закликав генсек ООН Антоніу Гуттеріш. Тоді російський дипломат заявив, що "дуже брехливо та нещиро звучать в цих умовах заклики до миру і припинення вогню".

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Різдвяне "перемир'я" - що відомо

Глава РПЦ Патріарх Кирил закликав до перемир'я на Різдво. В офісі президента назвали заяви російського священика цинічними і звинуватили в пропаганді війни.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що бачить брехню і лицемірство в ініціативі Кремля.

Варто відзначити, що на світовій арені Росії фактично ніхто не повірив, в тому числі США та Франція.

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