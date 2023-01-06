Москва не дотримується правил введення війни і завдає підступних ударів по цивільному населенню та по об'єктах критичної інфраструктури, підкреслили у МЗС Франції.

Франція з недовірою ставиться до заяви Кремля про нібито припинення вогню з нагоди Різдва Христового.

Як зазначено у заяві МЗС Франції, Путін мусить вивести окупаційні війська з України.

"Франція нагадує про своє глибоке переконання, що справедливий і тривалий мир не може бути досягнутий без повного виведення російських військ з усієї української території. Це єдиний спосіб покласти край труднощам, з якими вже майже 11 місяців стикається український народ, який мужньо бореться за свою свободу і незалежність від російського агресора", - йдеться у заяві.

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У французькому МЗС наголосили, що заява про тимчасове припинення вогню є оманою. Росія таким чином хоче приховати свою відповідальність. Москва не дотримується правил введення війни і завдає підступних ударів по цивільному населенню та по об'єктах критичної інфраструктури, підкреслили у МЗС Франції.

"Це є ще одним доказом цинізму Росії, яка з 24 лютого послідовно демонструє, що вона не бажає миру і що вона мало зважає на дотримання своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі тих, що випливають зі статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказали у французькому відомстві.

Пропозиція РФ встановити перемир'я на Різдво

Нагадаємо, що голова Російської Православної церкви патріарх Кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво. В ОПУ заяви Кирила назвали цинічними, а саму РПЦ звинуватили у пропаганді війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов брутально відповів Путіну щодо ідеї "перемирʼя на Різдво". Він вбачає брехню та лицемірство у ініціативі Кремля.

Президент США Джо Байден теж не повірив оголошенню Путіна.