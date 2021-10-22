Олексій Данілов про це заявив, відповідаючи на питання одного з проросійських ЗМІ.

Рада національної безпеки і оборони України звернеться до компететних органів з перевіркою справ про держзраду, які відкривалися за минулої влади у період з 2014 до 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

Секретар РНБО відповів на питання одного з проросійських ЗМІ про те, що нібито за часів президенства Петра Порошенка фальсифікувалися справи за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду.

"Якщо є карна справа, - вона нікуди дітися не може. Вона не може пропасти, тому що у нас система так працює, що усі карні справи зберігаються, якого б року вони не були", - сказав Данілов.

Читайте такожСБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтарєвої до "схем" з закупівлі вугілля з ОРДЛОВін зазначив, що аналізом справ про державну зраду за часів попередньої влади має займатися не РНБО, а компетентні органи, і зокрема прокуратура.

"Якщо ви ставите таке питання, то ми звернемося з відповідним питанням для того, щоб усе це перевірити. Ми вас проінформуємо", - сказав Данілов.

Розслідування справ за статтею про державну зраду перебуває на контролі РНБО

15 жовтня Данілов заявив, що стан розслідування справ за статтею про державну зраду перебуває на контролі Ради національної безпеки та оборони України. За дорученням президента, очільники Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Офісу генпрокурора продовжать доповідати на засіданнях Радбезу про розслідування цих справ. "З 2014 року було всього 1,6 тис. справ по цій статті, 400 людей наразі по цій статті у розшуку. Великій кількості осіб уже було пред'явлено обвинувачення, і в судах перебуває велика кількість справ", - розповів Данілов.

За словами Данілова, наразі екс-президент Віктор Янукович не є одним екс-високопосадовцем, щодо якого розслідувалася справа про держзраду.

"На сьогоднішній день люди, які обіймали посаду президента, голови Нацбанку, міністрів, співробітників інших центральних органів, є в кримінальному провадженні, відносно них сьогодні в СБУ відбуваються відповідні процесуальні дії", - зазначив секретар РНБО.

Також Данілов уточнив, що серед осіб, які підозрюються у державній зраді, є народні депутати.

"Деякі громадяни після того, як потрапили під санкції, - у них є така технологія, - вони починають змінювати прізвища", - сказав секретар РНБО і додав, що одна жінка змінила прізвище, але все-одно вдалося встановити її нові документи.

Автор: Віталій Саєнко