Засідання пройде 19 лютого на Банковій.

Президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки та оборони. Частину питань розглянуть у закритому режимі.

Про це йдеться у повідомленні РНБО.

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Засідання пройде 19 лютого на Банковій.

«Президент України Володимир Зеленський доручив Секретареві Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу Президента України на вулиці Банковій, 11. На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі», – йдеться у повідомленні.

Що було раніше

2 лютого РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK. Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України. Пізніше він додав, що й проти інших телеканалів, у разі наявності доказів роботи на ворога, будуть запроваджені санкції.

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Автор: УНІАН