Засідання пройде в Києві, після нього відбудеться традиційний брифінг.

Рада національної безпеки і оборони збереться на чергове засідання 16 липня в Києві. Раніше анонсувалося, що воно відбудеться в одному з обласних центрів України.

Про зміну планів повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела. Згодом це підтвердилося інформацією на сайті Офісу президента. За підсумками засідання на Банковій пройде брифінг, він запланований на 18 годину.

Причина зміни місця проведення засідання РНБО - невідома. Про те, що члени РНБО зберуться поза межами Києва, на брифінгу 12 червня повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов.

Також тоді він розповів, що 16 липня можуть прозвучати перші прізвища олігархів. Про це чиновник заявив журналістам, відповідаючи на питання, чи будуть оголошені перші 13 прізвищ олігархів, про які раніше говорив Данілов.

"Давайте дочекаємося засідання в п'ятницю, і, я думаю, ви почуєте певні новини з цього приводу", - сказав Данілов.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи буде оприлюднено список олігархів у п'ятницю, Данілов сказав: "Все, що я міг сказати, я вам сказав".

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Автор: Юрій Годован